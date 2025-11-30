Во Владивостоке прошел региональный этап конкурса «Моя профессия — ИТ»

Состязание прошло в формате хакатона среди двух категорий: «Специалисты» — это учащиеся колледжей, вузов и работающие профессионалы в возрасте от 16 лет — и «Школьники» от 12 до 18 лет. В частности, во втором направлении участие приняли около 40 ребят из Владивостока, Арсеньева, Партизанска, Находки и Уссурийска. На площадке Владивостокского судостроительного колледжа в течение двух дней школьники в командах решали кейсовые задачи.