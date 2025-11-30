Во Владивостоке прошел региональный этап конкурса «Моя профессия — ИТ»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ», организованного в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», прошел с 25 по 28 ноября во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Состязание прошло в формате хакатона среди двух категорий: «Специалисты» — это учащиеся колледжей, вузов и работающие профессионалы в возрасте от 16 лет — и «Школьники» от 12 до 18 лет. В частности, во втором направлении участие приняли около 40 ребят из Владивостока, Арсеньева, Партизанска, Находки и Уссурийска. На площадке Владивостокского судостроительного колледжа в течение двух дней школьники в командах решали кейсовые задачи.
«Задание состояло из трех модулей: информационного лендинга, прототипа мобильного приложения и рекламной кампании. Все сервисы должны сформировать платформу “Позывной: ДОМ” как экосистему помощи ветеранам вернуться к полноценной жизни, а остальным пользователям — стать частью общего и нужного дела», — рассказали специалисты центра опережающей профессиональной подготовки Приморья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.