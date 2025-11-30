Бастрыкин заинтересовался 170-летним аварийным домом на Карла Маркса в Уфе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов ветхого дома на улице Карла Маркса в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, дом 1848 года постройки признали объектом культурного наследия, но не аварийным. Однако состояние здания является непригодным — несущие конструкции разрушены, кровля деформирована, обрушены потолочные перекрытия, неисправны коммуникации. Обращения в органы не принесли результатов.
В СК Башкирии начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил главе СК региона Владимиру Архангельскому возбудить дело и предоставить доклад о ходе и итогах расследования.
