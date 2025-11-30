В Кузбассе для пожилых людей города Березовского провели мастер-класс

Мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка «Конфетная елочка» провели для пожилых людей города Березовского в Кузбассе, сообщили в администрации Березовского городского округа. Организация досуга для старшего поколения отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Мероприятие состоялось в комплексном центре социального обслуживания. Участникам показали несколько вариантов дизайна «Конфетной елочки». После этого они попробовали сами смастерить такое праздничное украшение из бумаги, мишуры и других материалов. Важно, что такие активности помогают развивать мелкую моторику, мышление и координацию движений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.