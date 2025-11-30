В Кузбассе для пожилых людей города Березовского провели мастер-класс

Мероприятие состоялось в комплексном центре социального обслуживания. Участникам показали несколько вариантов дизайна «Конфетной елочки». После этого они попробовали сами смастерить такое праздничное украшение из бумаги, мишуры и других материалов. Важно, что такие активности помогают развивать мелкую моторику, мышление и координацию движений.