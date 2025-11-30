В Североморске Мурманской области благоустроили городской парк

Городской парк в Североморске преобразили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.
Площадь преображенной территории превышает 88 тыс. кв. м. Там специалисты заменили тротуарное покрытие, модернизировали спортивную зону и центральную аллею, провели озеленение. Также рабочие обновили входную группу, обустроили пространство для отдыха и улучшили систему освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.