В школе № 5 подмосковной Дубны открыли обновленный кабинет информатики

В помещении провели ремонт, оснастили его мебелью и современным оборудованием.

Модернизированный кабинет информатики открыли в школе № 5 города Дубны Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Классы предпрофессиональной подготовки создаются при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее в помещении провели ремонт. Затем его оснастили новой мебелью и современным оборудованием. В частности, туда закупили парты, шкафы, ноутбуки и два 3D-принтера.

На каждого школьника предусмотрены по два компьютера. Их используют не только в учебе, но и для дополнительного образования. Например, десятиклассники занимаются в «ИТ-лаборатории» и осваивают курс робототехники.

«Повышение качества школьного образования — один из векторов развития Дубны. В последние годы в пятой школе провели большие ремонтные работы, в том числе обновили школьный стадион. Теперь переходим к следующему этапу, обеспечению образовательного учреждения техникой, которая позволит детям учиться и идти в ногу со временем», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.