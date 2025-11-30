Ричмонд
Школьник из КЧР получил специальный приз премии «Экология — дело каждого»

Конкурсант представил проект «Путешествие к озеру Кара-Кель».

Самир Алиев из поселка Кавказского Карачаево-Черкесской Республики получил специальный приз Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» в номинации «Экотуризм», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».

Конкурсант представил проект «Путешествие к озеру Кара-Кель». Его работу оценивало жюри, которого возглавили специалиста Росприроднадзора. А на церемонии награждения первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Яна Лызина подарила Самиру Алиеву Красную книгу.

Напомним, что сейчас идет регистрация на участие в шестом сезоне премии «Экология — дело каждого» на официальном сайте мероприятия. Победители получат призы, путевки на море и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.