В Петербурге жители блокадного Ленинграда посетили старейшую киностудию

В ходе мероприятия гости возложили цветы к стеле «Героям Ленфильма», посвященной сотрудникам киностудии, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Затем посетителям показали выставку «Русский Гамлет», созданную в честь 100-летия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. Также они побывали в павильонах, где были представлены историческая кинотехника, коллекция ретроавтомобилей, декорации. А еще в программу экскурсии вошел просмотр нового короткометражного фильма «Трезорка» о псе-герое в блокадном Ленинграде.