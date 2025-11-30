В Петербурге жители блокадного Ленинграда посетили старейшую киностудию

Экскурсию по старейшей киностудии страны «Ленфильм» посетили члены Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», сообщили в городском комитете по культуре. Приобщение к культурному наследию нашей страны входит в число задач нацпроекта «Семья».
В ходе мероприятия гости возложили цветы к стеле «Героям Ленфильма», посвященной сотрудникам киностудии, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Затем посетителям показали выставку «Русский Гамлет», созданную в честь 100-летия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. Также они побывали в павильонах, где были представлены историческая кинотехника, коллекция ретроавтомобилей, декорации. А еще в программу экскурсии вошел просмотр нового короткометражного фильма «Трезорка» о псе-герое в блокадном Ленинграде.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.