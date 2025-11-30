Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров

«Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 145 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 15 часов воскресенья.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.