Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста резко выросла очередь при въезде на полуостров, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 145 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 15 часов воскресенья.

На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

