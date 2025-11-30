В Юрге прошел семейный мастер-класс по засолке капусты

Мастер-класс по засолке капусты состоялся на площадке центра социальной помощи семье и детям в Юрге Кемеровской области — Кузбасса, сообщили в городской администрации. Укрепление семейных связей и развитие творческого потенциала россиян отвечают задачам нацпроекта «Семья».
Мероприятие провели в кулинарной мастерской «Рецепты семейного счастья». С участниками поделились секретами приготовления квашеной капусты. Затем слушатели применили полученные знания на практике.
«Спасибо всем участникам за теплоту, улыбки и желание учиться. Пусть домашние заготовки радуют вашу семью долгими зимними вечерами и наполняют дом уютом и ароматом лета», — сказала директор центра Ирина Ковалева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.