Воронежские пловцы победили на всероссийском турнире «Резерв России»

В столице Мордовии проходят всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». В соревнованиях участвуют свыше 1 000 атлетов 14−15 лет из 76 регионов страны.
В первый день соревнований воронежцы пять раз поднимались на пьедестал. В эстафете 4×50 метров кролем победил наш квартет — Дарья Ивахно, Евгения Садовникова, Ксения Сорокина и Анна Серкова. На 100-метровке вольным стилем выиграла Сорокина с результатом 54,12 секунды.
На 400-метровке вольным стилем второе место занял воронежец Федор Шашурин, третьим здесь же стал Илья Сенчугов. На дистанции 200 метров на спине серебро выиграла Екатерина Быканова.