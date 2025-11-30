Воронежские пловцы победили на всероссийском турнире «Резерв России»

В первый день соревнований воронежцы пять раз поднимались на пьедестал. В эстафете 4×50 метров кролем победил наш квартет — Дарья Ивахно, Евгения Садовникова, Ксения Сорокина и Анна Серкова. На 100-метровке вольным стилем выиграла Сорокина с результатом 54,12 секунды.