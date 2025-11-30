Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса СК России в Петербурге

Александр Бастрыкин посетил Петербург и проверил, все ли в порядке на стройке объединенного кадетского корпуса СК России. Напомним, объект находится в Петергофе. Глава СКР лично осмотрел все ключевые здания на территории и провел рабочее совещание по теме, где заслушал доклады должностных лиц, ответственных за возведение корпуса, а также убедился, что все сроки соблюдены.