Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса СК России в Петербурге

Александр Бастрыкин посетил Петербург и проверил, все ли в порядке на стройке объединенного кадетского корпуса СК России. Напомним, объект находится в Петергофе. Глава СКР лично осмотрел все ключевые здания на территории и провел рабочее совещание по теме, где заслушал доклады должностных лиц, ответственных за возведение корпуса, а также убедился, что все сроки соблюдены.
— Особое внимание нужно уделять соблюдению всех технологических нормативов и требований к качеству работ. От этого зависит безопасность и комфорт наших будущих воспитанников, — цитируют слова Бастрыкина в пресс-службе Следкома России.
Глава СКР акцентировал, что в Петергофе должны создать современные и надлежащие условия для обучения и воспитания кадетов, сейчас это является одной из приоритетных задач ведомства. Руководство Следкома продолжит контролировать ход строительства и дальше.