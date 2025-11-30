Ричмонд
Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса СК России в Петербурге

Глава СКР осмотрел все ключевые объекты корпуса, которые возводят в Северной столице.

Источник: t.me/sledcom_press

Александр Бастрыкин посетил Петербург и проверил, все ли в порядке на стройке объединенного кадетского корпуса СК России. Напомним, объект находится в Петергофе. Глава СКР лично осмотрел все ключевые здания на территории и провел рабочее совещание по теме, где заслушал доклады должностных лиц, ответственных за возведение корпуса, а также убедился, что все сроки соблюдены.

— Особое внимание нужно уделять соблюдению всех технологических нормативов и требований к качеству работ. От этого зависит безопасность и комфорт наших будущих воспитанников, — цитируют слова Бастрыкина в пресс-службе Следкома России.

Глава СКР акцентировал, что в Петергофе должны создать современные и надлежащие условия для обучения и воспитания кадетов, сейчас это является одной из приоритетных задач ведомства. Руководство Следкома продолжит контролировать ход строительства и дальше.