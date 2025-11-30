Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чукотском селе Амгуэма отремонтировали участковую больницу

Там обновили инженерные системы и провели теплоизоляцию.

Участковую больницу отремонтировали в селе Амгуэма в Чукотском автономном округе в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.

В ходе работ специалисты обновили инженерные системы в лечебном учреждении. В частности, они заменили устаревшие чугунные трубы наружных сетей канализации и выполнили теплоизоляцию. Еще подрядчик провел реконструкционные и внутренние санитарно-технические работы.

«Ремонтные работы были проведены без приостановки работы медицинского учреждения, что позволило обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи населению», — говорится в сообщении департамента экономики и инвестиций Чукотки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.