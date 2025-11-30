В чукотском селе Амгуэма отремонтировали участковую больницу

Участковую больницу отремонтировали в селе Амгуэма в Чукотском автономном округе в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
В ходе работ специалисты обновили инженерные системы в лечебном учреждении. В частности, они заменили устаревшие чугунные трубы наружных сетей канализации и выполнили теплоизоляцию. Еще подрядчик провел реконструкционные и внутренние санитарно-технические работы.
«Ремонтные работы были проведены без приостановки работы медицинского учреждения, что позволило обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи населению», — говорится в сообщении департамента экономики и инвестиций Чукотки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.