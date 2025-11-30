Глава Патриаршей комиссии призвал выбирать детей, а не карьеру

«Наша святая обязанность — воспитывать в детях благоговейное отношение к родителям и к семейным традициям… Вспомним святых жен — преподобную Емилию Кесарийскую, воспитавшую святителя Василия Великого, праведную Монику, молитвами которой спасся блаженный Августин. Они видели в детях дар Божий, воспитывая их в вере, благочестии и любви к ближним. Истинно христианское отношение к материнству способно исцелить наше общество, утвердить в нем те нравственные основы, без которых невозможно ни личное счастье, ни процветание народа. Хотел бы также обратиться ко всем будущим мамам и напомнить, что семья — это плодоносное древо, которое оживотворяет и учит нас любить. Когда вам говорят “дети или карьера”, не верьте, это обман. На самом деле они манипулируют вашим сознанием. Дети — это и есть карьера», — написал иерей в своем Telegram-канале.