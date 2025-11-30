В омском вузе школьникам рассказали, как подготовиться к сдаче ЕГЭ

Мастер-классы, посвященные сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), провели для школьников в Омском государственном педагогическом университете в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
Участниками мероприятий стали более 200 старшеклассников из Омска и области. В качестве спикеров перед подростками выступили председатели и эксперты комиссий ЕГЭ. Они рассказали юным слушателям всю актуальную информацию об экзаменах по различных предметам, дали рекомендации по подготовке к ЕГЭ, распределению времени при выполнении заданий. Помимо этого, спикеры поделились с подростками информацией о том, на какие критерии оценивания школьникам стоит обратить внимание.
«Я зарегистрировалась на мастер-класс по предмету “биология”, потому что она мне необходима для поступления. Поступать я собираюсь сюда, в Омский педагогический университет, на факультет психологии и педагогики. Посетить мероприятие я решила, потому что знакомые посоветовали мне эти мастер-классы, это очень полезно для сдачи экзаменов», — поделилась ученица Лузинской школы № 2 Арина Южакова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.