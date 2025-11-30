В омском вузе школьникам рассказали, как подготовиться к сдаче ЕГЭ

Участниками мероприятий стали более 200 старшеклассников из Омска и области. В качестве спикеров перед подростками выступили председатели и эксперты комиссий ЕГЭ. Они рассказали юным слушателям всю актуальную информацию об экзаменах по различных предметам, дали рекомендации по подготовке к ЕГЭ, распределению времени при выполнении заданий. Помимо этого, спикеры поделились с подростками информацией о том, на какие критерии оценивания школьникам стоит обратить внимание.