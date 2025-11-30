Россия будет непобедимой, заявил патриарх Кирилл

«Россия будет непобедимой, потому что сила народа — это силы страны. Это не только сила денег или сила оружия, a это еще сила духа. А для нашего народа она формируется именно православной верой, близостью к Господу. Люди чувствуют помощь Господа и откликаются и молитвой, и добрыми делами», — сказал патриарх в воскресенье после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве.