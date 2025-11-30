Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия будет непобедимой, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил, что Россия сильна не только оружием, но и силой духа.

МОСКВА , 30 ноя — РИА Новости. Россия будет непобедимой, потому что она обладает не только оружием, но и силой народа, силой духа, которая формируется православной верой и близостью к Господу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Россия будет непобедимой, потому что сила народа — это силы страны. Это не только сила денег или сила оружия, a это еще сила духа. А для нашего народа она формируется именно православной верой, близостью к Господу. Люди чувствуют помощь Господа и откликаются и молитвой, и добрыми делами», — сказал патриарх в воскресенье после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве.

По его словам, Россия является примером для очень многих стран, в которых растет число безбожников.

«В соответствии с этим увеличивается и количество различного рода нравственных проступков и преступлений. Потеря веры сопровождается деградацией общественной, а нередко и политической жизни», — сказал глава Русской православной церкви.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше