Обновленный в Петербурге сквер номинирован на премию «Признание и влияние»

Напомним, что в сквере ранее оборудовали детскую игровую площадку с горками, каруселями и канатами. Для малышей там создали отдельную зону с песочницами. Также специалисты обустроили для петербуржцев спортивное пространство для игр в баскетбол и настольный теннис, проведения воркаут-тренировок.