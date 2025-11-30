Ричмонд
Обновленный в Петербурге сквер номинирован на премию «Признание и влияние»

Речь идет об общественном пространстве на Белградской улице во Фрунзенском районе.

Купчинский сквер на Белградской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга облагородили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству. Обновленное общественное пространство номинировано на премию местного СМИ «Признание и влияние».

Напомним, что в сквере ранее оборудовали детскую игровую площадку с горками, каруселями и канатами. Для малышей там создали отдельную зону с песочницами. Также специалисты обустроили для петербуржцев спортивное пространство для игр в баскетбол и настольный теннис, проведения воркаут-тренировок.

Кроме того, в сквере предусмотрено место для спокойного отдыха со скамейками, гамаками и подходом к пруду. Еще специалисты обустроили пешеходные дорожки и провели на территории общественного пространства озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.