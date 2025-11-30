Юрист сказала, обязаны ли белорусам выдавать расчетный листок на работе

Стало известно обязаны ли наниматели выдавать белорусам на работе расчетный листок при выплате зарплаты. Подробнее об этом рассказала заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова, сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Юрист обратила внимание на то, что по закону (ст. 80 Трудового кодекса Беларуси) наниматель ежемесячно при выплате зарплаты обязан каждому работнику выдавать расчетный листок, указав составные части заработной платы, размер удержаний и общую сумму к выплате.
— Предусмотрена обязанность нанимателя выдавать расчетные листки всем без исключения работникам, — подчеркнула юрист.
При этом форму расчетного листка наниматель утверждает сам. А уже конкретный порядок выдачи работникам расчетных листков закрепляется локальными правовыми актами.
Если же наниматель нарушает порядок выдачи работникам расчетных листков, то его могут привлечь к административной ответственности.
Тем временем число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.
А еще недавно депутат сказала, что затронет всех белорусов из-за важных изменений в работе нотариусов Беларуси уже с 1 января 2026 года.