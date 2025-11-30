В Приморье свыше 5 тысяч человек учатся по целевому договору

Более 5 тысяч человек учатся в вузах и колледжах Приморского края по целевым договорам, сообщили в агентстве проектного управления региона. Это результат реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
В общей сложности с образовательными учреждениями сотрудничают 150 краевых компаний. Также сейчас в регионе открыто более 40 тысяч вакансий. Все это показывает, что у молодежи в Приморье есть множество возможностей для трудоустройства.
«Совместно с Дальневосточной академией профессионального развития мы запустили проект интеграции вузов и колледжей с работодателями. Первокурсники уже проходят профориентационные недели, знакомятся с ведущими предприятиями края, а вузы готовят студентов к реальной практике», — рассказал министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Кроме того, в этом году в регионе появились четыре новых кластера «Профессионалитета». Два из них — машиностроительный и топливно-энергетический — находятся во Владивостоке. Их учащиеся проходят практику на ведущих предприятиях города, в том числе на заводах «Варяг», «Изумруд» и «Дальприбор». Еще в Приморье действуют молодежные карьерные центры, а также организована работа с абитуриентами и студентами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.