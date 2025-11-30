В Приморье свыше 5 тысяч человек учатся по целевому договору

Кроме того, в этом году в регионе появились четыре новых кластера «Профессионалитета». Два из них — машиностроительный и топливно-энергетический — находятся во Владивостоке. Их учащиеся проходят практику на ведущих предприятиях города, в том числе на заводах «Варяг», «Изумруд» и «Дальприбор». Еще в Приморье действуют молодежные карьерные центры, а также организована работа с абитуриентами и студентами.