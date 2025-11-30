Сенатор профильного комитета Совфеда высоко оценила работу омских МФЦ

Знакомство началось с Центра социальной помощи семьи и детям. В формате небольшой экскурсии Кирилловой показали организацию заселения в социальную гостиницу, условия проживания, работу кризисного отделения и спектр мероприятий, которые осуществляются здесь для семей, нуждающихся в поддержке.