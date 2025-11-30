Сенатор профильного комитета Совфеда высоко оценила работу омских МФЦ

В Омской области подведомственные учреждения минтруда региона с рабочим визитом посетила член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Костромской области Светлана Кириллова. В целом она оценила их работу благожелательно.
Областной министр труда и социального развития Ирина Варнавская представила сенатору работу учреждений и ключевые меры социальной поддержки, которые реализуются в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.
Знакомство началось с Центра социальной помощи семьи и детям. В формате небольшой экскурсии Кирилловой показали организацию заселения в социальную гостиницу, условия проживания, работу кризисного отделения и спектр мероприятий, которые осуществляются здесь для семей, нуждающихся в поддержке.
"Особым моментом встречи стало знакомство с сервисами и оборудованием отделения Семейного МФЦ, методами и форматами взаимодействия с семьями с акцентом на семьесбережение.
В конференц-зале обсуждались ключевые инициативы и представлены материалы о проекте «Крылья», взаимодействии с медицинскими организациями и участии в «Демографических десантах», — сообщил минтруд.
Сенатор отметила профессионализм руководства и сотрудников учреждения, их стремление развиваться и внедрять новые решения.
Также член СФ посетила комплексный центр Омского района. Директор центра Надежда Рыбалко поделилась реализуемыми грантовыми проектами, продемонстрировала работу микрореабилитационного центра, отделения реабилитации и соляной комнаты.
Сенатор поговорила в центре с родителями и детьми, пожилыми людьми, а также с вдовой участника СВО, которая сейчас получает необходимую психологическую поддержку.
Ранее мы писали, что в области создают единый стандарт для семейных МФЦ.