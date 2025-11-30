Художника из Новочеркасска назвали «Человеком года 2025»

Городская Дума Новочеркасска поздравила местного живописца Константина Сиденина с присвоением ему звания «Человек года 2025». Церемония объявления лауреатов региональной премии состоялась в Ростове-на-Дону. О награде сообщили в пресс-службе муниципального парламента.
Константин Сиденин более 40 лет посвятил искусству. Его картины — в том числе яркие акварели и пейзажи Новочеркасска — украшают музеи и частные коллекции в России и за рубежом. Художник известен не только талантом, но и активной общественной работой: 12 лет он возглавляет городской клуб художников, а также преподает.
Глава Думы отметил преданность Сиденина своему делу и умение дарить людям радость через творчество. Ранее художник получал премию имени Николая Овечкина и серебряную медаль Союза художников России.