Художника из Новочеркасска назвали «Человеком года 2025»

Константин Сиденин более 40 лет посвятил искусству. Его картины — в том числе яркие акварели и пейзажи Новочеркасска — украшают музеи и частные коллекции в России и за рубежом. Художник известен не только талантом, но и активной общественной работой: 12 лет он возглавляет городской клуб художников, а также преподает.