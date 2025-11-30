Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в «дешевом пиаре».
«Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты», — сказал он РИА Новости.
Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной из-за квартиры собеседник назвал «трагичной». По его словам, те, кто гонится за лайками и репостами преследуют корыстные цели и не вникают в суть вопроса.
Как подчеркнул Пудовкин, вопрос мошенничества — очень болезненный, его жертвой может стать каждый, а публичным людям оно обходится втридорога: им приходится расплачиваться эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес.
«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех», — пояснил Пудовкин.
Он уточнил, что некоторых виновных уже приговорили к уголовным срокам, однако следственные действия продолжаются: установлены не все участники преступной группы.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности Лурье на спорное имущество прекратили и признали его за Долиной.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру покупателю, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья. Из-за этого в соцсетях начался флешмоб против Долиной.