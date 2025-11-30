ФК «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

ФК «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на предстоящий матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра должна начаться в 16:30 по московскому времени. Напомним, команды сыграют в донской столице.
ФК «Ростов»: 1 Ятимов, 3 Сако, 4 Мелехин, 22 Семенчук, 40 Вахания, 8 Миронов, 10 Щетинин, 62 Комаров, 7 Роналдо, 69 Голенков, 99 Сулейманов.
Запасные: Ханкич, Одоевский, Прохин, Бабакин, Игнатов, Лангович, Мохеби, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Шамонин.
ФК «Локомотив»: 1 Митрюшкин, 3 Фассон, 5 Ньямси, 23 Монтес, 45 Сильянов, 93 Карпукас, 6 Баринов, 25 Пруцев, 83 Батраков, 19 Руденко, 27 Комличенко.
Запасные: Лантратов, Веселов, Погостнов, Рамирес, Ненахов, Тимофеев, Годяев, Салтыков, Сарвели, Воробьев, Мялковский, Пиняев.
