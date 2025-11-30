В Курганинске Краснодарского края открыли отремонтированную поликлинику

Поликлинику в городе Курганинске Краснодарского края открыли после капитального ремонта, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В здании заменили кровлю и инженерные коммуникации, а также обновили внутреннюю отделку помещений. Еще специалисты провели озеленение прилегающей территории.
«Благодаря капитальному ремонту пациенты поликлиники будут получать медицинскую помощь в комфортных безопасных и современных условиях. Отмечу, что в текущем году в рамках региональной программы [»Модернизация первичного звена здравоохранения«] обновили три поликлиники — в Курганинске, а также в станицах Васюринская и Калининская. Эту работу продолжим и в следующем году», — подчеркнул министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.