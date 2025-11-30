В Курганинске Краснодарского края открыли отремонтированную поликлинику

«Благодаря капитальному ремонту пациенты поликлиники будут получать медицинскую помощь в комфортных безопасных и современных условиях. Отмечу, что в текущем году в рамках региональной программы [»Модернизация первичного звена здравоохранения«] обновили три поликлиники — в Курганинске, а также в станицах Васюринская и Калининская. Эту работу продолжим и в следующем году», — подчеркнул министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.