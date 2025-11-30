Ричмонд
Минздрав опроверг нехватку бумаги для рецептов в Нижегородской области

Информация о дефиците бумаги в Кстовской ЦРБ, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Источник: "Подслушано Кстово"

Об этом сообщили в региональном минздраве. Ранее в интернете появилось фото объявления на двери одного из кабинетов в медучреждении. Оно гласило, что для получения рецепта пациентам необходимо приносить собственную бумагу, поскольку в учреждении ее якобы нет. В профильном министерстве пояснили, что финансирование на канцтовары предусмотрено, но учреждения обязаны заранее планировать закупки и следить за остатками.

Объявление, которое вызвало обсуждение в сети, — это инициатива одной из медсестер. Оно, как подчеркнули в облминздраве, не отражает реального положения дел.

Ранее сообщалось, что на и.о. главврача Кстовской ЦРБ завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.