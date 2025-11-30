В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра

Отмечается, что их отловили в Хабаровском крае в конце 2024 года. Это сделали для обеспечения безопасности граждан и сохранения жизни самих редких животных. Одна из самок взрослая, ей примерно пять-шесть лет, другая — молодая, в возрасте около полутора лет. Молодую самку нашли вместе с ее матерью, у которой обнаружили травму глаза, и сейчас она находится в местном центре реабилитации. С семьей был второй детеныш — самец, его чуть больше месяца назад перевезли в Казанский зооботанический сад.