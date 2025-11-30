Минобороны Беларуси заявило, что Евросоюз не скрывает подготовку к войне

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о том, что Евросоюз готовится к войне и не скрывает этого. Подробнее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко рассказал на «ВоенТВ».
Так, генерал-майор обратил внимание на то, что представителей почти всех стран ЕС приглашали в Беларусь для наблюдения за белорусско-российским учением «Запад-2025», но большинство государств проигнорировали приглашения.
Такую реакцию представитель Минобороны объяснил тем, что ЕС готовится к войне и не скрывает этого.
— Их политика направлена на обострение, подготовку к войне, о чем они абсолютно не скрывают, — указал Ревенко.
Также Минобороны сказало, что Беларусь готова к диалогу с НАТО ради безопасности в Европе. Еще Минобороны Беларуси сообщило о получении новых комплексов связи.
На днях также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные политики готовятся к войне, и привел факты.
Между тем Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.