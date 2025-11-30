Алексей Беспрозванных назвал героическим труд многодетных матерей

Губернатор Калининградской области поздравил мам и бабушек с Днем материи, который отмечается сегодня, 30 ноября.
«В мире нет человека ближе и роднее мамы. Спасибо вам за бесценные моменты, которые вы нам подарили, и за всё, чему научили. За вашу любовь и мудрость. Вы — главная опора и уютное сердце каждой семьи», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Отдельные слова признательности он посвятил многодетным мамам, назвав их труд героическим.
Губернатор опубликовал фото свей семьи времен СССР, где он еще совсем маленький.