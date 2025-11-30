Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных назвал героическим труд многодетных матерей

Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери.

Источник: телеграм-канал губернатора

Губернатор Калининградской области поздравил мам и бабушек с Днем материи, который отмечается сегодня, 30 ноября.

«В мире нет человека ближе и роднее мамы. Спасибо вам за бесценные моменты, которые вы нам подарили, и за всё, чему научили. За вашу любовь и мудрость. Вы — главная опора и уютное сердце каждой семьи», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Отдельные слова признательности он посвятил многодетным мамам, назвав их труд героическим.

Губернатор опубликовал фото свей семьи времен СССР, где он еще совсем маленький.