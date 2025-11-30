В приморском Фокино обновят систему водоотведения длиной 1,2 тысячи метров

Систему водоотведения протяженностью 1,2 тыс. м улучшат в Фокино Приморского края в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты используют современные материалы и технологии, что позволит повысить пропускную способность сетей и продлить срок их службы. Проект рассчитан на 2025−2026 годы.
«Замена трубопровода ведется от канализационной насосной станции до очистных сооружений общей протяженностью более километра. Проведены работы по спайке пластиковых труб, … специалисты приступят к укладке трубопровода в траншею. Проведенные мероприятия снизят аварийные ситуации и позволят улучшить работу системы водоотведения городского округа в целом», — отметил генеральный директор компании «Примтеплоэнерго», которая проводит работы, Вячеслав Бабич.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.