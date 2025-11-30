Специалисты из Петербурга вошли в кадровый резерв Минпросвещения России

Двое директоров учебных учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга приняли участие во втором потоке программы высшего кадрового резерва, который реализуется совместно с Министерством просвещения РФ, сообщили в районной администрации. Поддержка наставников осуществляется по нацпроекту «Молодежь и дети».
Мероприятие проходит на площадке Центра знаний «Машук». Там собрались 70 управленцев в сфере образования из 38 регионов России, в их числе — трое петербуржцев. В частности, участие в программе приняли участие директора гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Павел Трошкеев и школы № 700 Владимир Савхалов.
«Примечательно, что двое из трех петербургских представителей — Владимир Савхалов и Павел Трошкеев — руководят образовательными учреждениями именно в Василеостровском районе. Это говорит о высоком уровне управления и качестве образовательной среды в районе. Поздравляю наших руководителей с высоким признанием и желаю успехов на федеральном уровне», — отметила начальник отдела образования администрации района Ольга Цибизова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.