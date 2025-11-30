В Пресненском районе Москвы обновили инженерные сети

Инженерные сети модернизировали в Пресненском районе Москвы в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
С помощью бестраншейных технологий, которые позволяют минимизировать земляные работы, специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения. По проекту они построили почти 3 км сетей, а еще более 1,2 км — реконструировали. Трубопровод модернизировали в зоне исторической застройки, а также у многофункционального комплекса с подземной автостоянкой в Электрическом переулке.
Подрядчик использовал современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. Такие трубы способны выдерживать нагрузки при напорной транспортировке воды и не подвержены коррозии. А еще в них значительно медленнее образуется налет и соляные отложения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.