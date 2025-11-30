В Пресненском районе Москвы обновили инженерные сети

С помощью бестраншейных технологий, которые позволяют минимизировать земляные работы, специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения. По проекту они построили почти 3 км сетей, а еще более 1,2 км — реконструировали. Трубопровод модернизировали в зоне исторической застройки, а также у многофункционального комплекса с подземной автостоянкой в Электрическом переулке.