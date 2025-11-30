В Санкт-Петербурге определят лучший городской студенческий отряд

Студенческие отряды Северной столицы приглашают подать заявки и ходатайства на право получения Почетного знамени губернатора Санкт‑Петербурга до 10 декабря, сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Инициативной молодежи в России оказывают поддержку в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«В 2025 году на трудовой сезон из Петербурга отправилось более 4000 человек. Это 165 отрядов по 10 направлениям: строительные, педагогические, археологические, сельскохозяйственные, отряды проводников, медицинские, сервисные, экологические, производственные и трудовые отряды подростков», — говорится в сообщении ведомства.
Уточним, что Почетное знамя губернатора Санкт‑Петербурга выдают лучшему студенческому отряду города за заслуги перед Северной столицей и ее жителями. Принять участие в отборе можно, подав документы по адресу: Большая Морская улица, дом 31, кабинет 9. Дополнительная информация размещена на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.