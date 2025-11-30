Экоакция по сбору автопокрышек прошла в Тобольске Тюменской области

«Автомобильные покрышки, которые отработали свой ресурс, относятся к отходам IV класса опасности. Это связано с токсичным химическим составом шин: при нагревании вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды. Поэтому их размещение на контейнерных площадках и других не предназначенных местах наносит вред окружающей среде», — указано в сообщении.