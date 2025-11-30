Экоакция по сбору автопокрышек прошла в Тобольске Тюменской области

Жители Тобольска в Тюменской области приняли участие в экологической акции по сбору неиспользуемых автомобильных покрышек. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
«Автомобильные покрышки, которые отработали свой ресурс, относятся к отходам IV класса опасности. Это связано с токсичным химическим составом шин: при нагревании вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды. Поэтому их размещение на контейнерных площадках и других не предназначенных местах наносит вред окружающей среде», — указано в сообщении.
Уточним, что акция проходила с 18 октября по 2 ноября. Сдать автопокрышки можно было на трех площадках. В результате акции в Тобольске собрали около 54 тонн шин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.