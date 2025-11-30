В Приморье еще 55 семей стали многодетными

Еще 55 семей из Приморского края в период с 10 по 16 ноября стали многодетными, сообщили в агентстве проектного управления региона. Поддержку родителям и детям в нашей стране оказывают по нацпроекту «Семья».
В общей сложности за это время в крае появились 270 новорожденных — 139 мальчиков и 131 девочка. Подчеркивается, что 102 пары стали родителями впервые. В 86 семьях родились вторые дети, а в 25 — четвертые, пятые и шестые малыши.
Напомним, в регионе создаются все необходимые условия для подготовки к рождению ребенка. Будущие мамы и папы могут пройти бесплатные обследования репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.