В Минске единственный 26-метровый трамвай совершил последний рейс

В Минске легендарный 26-метровый трамвай совершил свой последний рейс.

Источник: Комсомольская правда

В Минске свой последний рейс совершил единственный 26-метровый трамвай, пишет «Мiнская праўда» со ссылкой на телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»..

Легендарный 26-метровый трамвай — модель АКСМ-743 был выпущен минским заводом «Белкоммунмаш» в 2002-м в качестве экспериментальной модели. Такой трамвай оказался первым трехсекционным сочлененным трамваем завода с переменным уровнем пола. Его также отличали повышенная вместимость и инновационные системы привода и управления.

Максимальная скорость трамвая составила 62 километра в час, а расчетная пассажировместимость — 302 человека.

Выпущенная в 2002 году экспериментальная модель стала первым трехсекционным сочлененным трамваем. Фото: телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск».

Однако гигант так и остался в единственном экземпляре и не попал в серийное производство. А вот его преемник — АКСМ-843, выпущенный в 2008-м, стал массовым.

В соцсетях появилось видео и фото, где запечатлели табличку: «28.11.2025: Последний рейс БКМ-743».

