Мединский поздравил россиянок с Днем матери

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский поздравил россиянок с Днём матери, пожелав их сыновьям вернуться.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
«Всех мам — с Днем матери! Сыновьям — вернуться», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Поздравление он сопроводил фотографией российского бойца, на боевом шлеме которого закреплен шеврон с надписью «мама сказала надеть».
Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.Читать дальше