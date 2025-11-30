Ричмонд
+3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский поздравил россиянок с Днем матери

Мединский поздравил россиянок с Днем матери и пожелал их сыновьям вернуться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский поздравил россиянок с Днём матери, пожелав их сыновьям вернуться.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

«Всех мам — с Днем матери! Сыновьям — вернуться», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Поздравление он сопроводил фотографией российского бойца, на боевом шлеме которого закреплен шеврон с надписью «мама сказала надеть».

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше