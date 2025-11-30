В Волгограде ушел из жизни полковник и наставник СКР Георгий Роговой

В Волгограде скончался Георгий Исаакович Роговой — полковник, наставник и друг сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области.
Печальную новость сообщили в Волгоградском Следкоме. Уход легендарного коллеги воспринимается как потеря целой эпохи. Он обладал редким даром: рядом с ним становилось светлее, он умел просто говорить о важном, спокойно о трудном и всегда находил слова, которые вдохновляли работать честнее и ответственнее.
Георгий Исаакович прожил 101 год. Во время Великой Отечественной войны он командовал пулеметным взводом, был тяжело ранен, но вскоре вернулся на передовую, прошел Второй Белорусский фронт и участвовал в прорыве обороны Восточной Пруссии.
После войны он посвятил себя служению закону, став примером для многих поколений офицеров — от следователя до помощника прокурора Волгоградской области.
Сотрудники следственного управления Волгоградской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Георгия Исааковича.
