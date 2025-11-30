В Волгограде ушел из жизни полковник и наставник СКР Георгий Роговой

Печальную новость сообщили в Волгоградском Следкоме. Уход легендарного коллеги воспринимается как потеря целой эпохи. Он обладал редким даром: рядом с ним становилось светлее, он умел просто говорить о важном, спокойно о трудном и всегда находил слова, которые вдохновляли работать честнее и ответственнее.