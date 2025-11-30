Ричмонд
В Грозном реконструировали республиканский онкодиспансер

Работы провели в хирургической корпусе, радиотерапевтическом и реанимационном отделении.

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» прошли в Республиканском онкологическом диспенсере Чечни в городе Грозном. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Во время реконструкции в медучреждении обновили въездную стелу и хирургический корпус, отремонтировали лифт. Также специалисты модернизировали отделение радиотерапии. Его перенесли с 4-го на 1-й этаж терапевтического корпуса. Благодаря этому маломобильные пациенты смогут получать медуслуги в более комфортных условиях.

Во всех отделениях онкодиспансера появились новые механизированные кровати. А реанимационное отделение было оснащено современными функциональными койками. Дополнительно для лечебного учреждения закупили инвалидные коляски.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.