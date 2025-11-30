Ричмонд
В школу поселка Провидения на Чукотке приехал педагог из Ивановской области

Это стало возможным при поддержке программы «Земский учитель».

Учитель информатики Анна Ермакова из Ивановской области начала работать в школе поселка Провидения в Чукотском автономном округе. Это стало возможным при поддержке программы «Земский учитель», которая реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

О программе «Земский учитель» педагог узнала три года назад. В прошлом году она подавала документы в Магаданскую область, но осталась на прежней должности. В этот раз выбор пал на Чукотку — педагога привлекла вакансия учителя информатики.

Учитель ведет в школе уроки информатики, руководит кружком робототехники и проводит внеурочные занятия для пятых классов по работе с компьютером, клавиатурой и мышью.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.