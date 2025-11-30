В Новосибирской области создано более 50 школ для пациентов с диабетом

Занятия для пациентов с сахарным диабетом проходят в 54 специальных школах, которые открыты в медучреждениях Новосибирской области, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Борьба с сахарным диабетом является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Программа по борьбе с сахарным диабетом действует в регионе с 2023 года. С целью профилактики его осложнений в медучреждениях по всей области созданы школы для пациентов с сахарным диабетом. В 2025 году их посетили свыше 16,5 тыс. человек.
Также в учреждениях первичного звена здравоохранения открыто 40 кабинетов эндокринологов. Помимо этого, в регионе уже создан региональный эндокринологический центр на базе Новосибирской областной клинической больницы и четыре межрайонных эндокринологических центра.
«Очень важно своевременно диагностировать это заболевание и правильно организовать лечение. Поэтому необходимо сформировать на территории Новосибирской области единую и эффективную сеть центров диагностики и специализированных кабинетов с максимальной доступностью даже для отдаленных территорий», — подчеркнул глава региона Андрей Травников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.