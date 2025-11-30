До середины декабря во Владивостоке обустроят две детские площадки

Обустройство двух детских площадок во Владивостоке завершится до середины декабря. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Площадки появятся в микрорайоне «Снеговая Падь». Их устанавливают возле двух домов на улице Горшкова. Помимо этого, в микрорайоне до середины декабря оборудуют лестницу и уложат асфальт во дворе двух домов на улице Анны Щетининой.
Отметим, что в этом году новый асфальт уже появился на шести дворовых территориях по улице Анны Щетининой. Также вблизи дома № 9 оборудовали современную детскую площадку с лавочками, скейт-рампой и зоной для командных игр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.