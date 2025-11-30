Ричмонд
До середины декабря во Владивостоке обустроят две детские площадки

Они появятся возле двух домов на улице Горшкова.

Обустройство двух детских площадок во Владивостоке завершится до середины декабря. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.

Площадки появятся в микрорайоне «Снеговая Падь». Их устанавливают возле двух домов на улице Горшкова. Помимо этого, в микрорайоне до середины декабря оборудуют лестницу и уложат асфальт во дворе двух домов на улице Анны Щетининой.

Отметим, что в этом году новый асфальт уже появился на шести дворовых территориях по улице Анны Щетининой. Также вблизи дома № 9 оборудовали современную детскую площадку с лавочками, скейт-рампой и зоной для командных игр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.