В Омске состоялась конференция по внедрению бережливого производства

«Очень рада, что в эту работу активно вовлекаются сферы туризма, образования, социальная сфера и высшие учебные заведения. Основам производительности труда нужно обучать со студенческой скамьи. Выпускники, которые приходят на производство уже с опытом и пониманием, — это самые ценные и эффективные сотрудники. Вместе мы закладываем прочный фундамент для экономического развития Омской области», — добавила министр.