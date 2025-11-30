В Омске состоялась конференция по внедрению бережливого производства

Конференция по обмену опытом в сфере внедрения бережливого производства прошла в Омске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Участниками конференции стали представители 87 предприятий региона. Они обсудили текущие тренды в оптимизации производства и использование бережливых технологий.
Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко подчеркнула, что сегодня в регионе инструменты бережливых технологий знают и применяют более четырех тысяч человек. Для предприятий было подготовлено около 170 инструкторов.
«Очень рада, что в эту работу активно вовлекаются сферы туризма, образования, социальная сфера и высшие учебные заведения. Основам производительности труда нужно обучать со студенческой скамьи. Выпускники, которые приходят на производство уже с опытом и пониманием, — это самые ценные и эффективные сотрудники. Вместе мы закладываем прочный фундамент для экономического развития Омской области», — добавила министр.
Директор регионального центра компетенций Максим Шульгат отметил, что в Омской области запустили программу повышения производительности труда. Она включает обучение по пяти модулям. В этом году в проекте приняли участие семь компаний.
«Изначальная идея этой региональной программы заключалась в том, чтобы привлекать компании, которые пока не соответствуют условиям для вступления в федеральный проект. Наша задача — обучить их, помочь “дорасти” до необходимого уровня и в перспективе получить комплексную поддержку в рамках федерального проекта», — пояснил Максим Шульгат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.