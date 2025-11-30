Волгоградцам напомнили об истории Комсомольского сквера

Долгое время не было известно, как именно на благоустроенную территорию попадали домашние животные, ведь вокруг сквера был забор. Для того чтобы охранять высаженные в саду растения, завели цепную собаку. Через некоторое время появился и сторож. В дальнейшем выяснилось, что домашний скот содержат пожарные, которые жили с семьями в здании пожарной части. У них была собственная калитка — через нее и запускали живность «попастись».