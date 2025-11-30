Волгоградцам напомнили об истории Комсомольского сквера

В газете «Царицынский вестник» от 1 августа 1900 года писали так: «Недавно разведенный Скорбященский сад подвергается потраве всевозможных домашних животных, которые обгладывают деревья и кустарники».
Долгое время не было известно, как именно на благоустроенную территорию попадали домашние животные, ведь вокруг сквера был забор. Для того чтобы охранять высаженные в саду растения, завели цепную собаку. Через некоторое время появился и сторож. В дальнейшем выяснилось, что домашний скот содержат пожарные, которые жили с семьями в здании пожарной части. У них была собственная калитка — через нее и запускали живность «попастись».
На сегодняшний день Комсомольский сквер и примыкающий к нему городской сад — одни из самых популярных мест для отдыха и прогулок горожан. Благоустройству этих территорий в Волгограде уделяется большое внимание.
В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в сквере уложили новое покрытие на тротуарах, смонтировали сети полива и освещения, установили около 70 лавочек и высадили более 1000 крупномерных деревьев и кустарников. Территорию украсили полигональными фигурами зверей и птиц.
На примыкающей территории Городского сада в прошлом году выполнили работы по благоустройству парковой зоны. Была уложена новая тротуарная плитка, высажены деревья и кустарники, оборудованы современные системы полива.
В этом году парк украсили голубые ели, березы, клены, крымские сосны, катальпы, церцисы, пузыреплодники и сирень. Клумбы городского сада дополнили около 100 розовых кустов.
Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, с 2014 года выполнили около 2,7 тыс. проектов благоустройства на сумму более 16,7 млрд рублей. По инициативе губернатора Андрея Бочарова к работе по созданию комфортных городских пространств активно привлекают молодежь.