В Ростове запланировали изменения для 13 маршрутов общественного транспорта

В Ростове-на-Дону планируют внести изменения в работу общественного транспорта. Документ, регулирующий перевозки в период с 2026 по 2030 год, пока не утвердили, но с ним можно ознакомиться на сайте городской администрации.
В 2026 году в городе могут отменить 13 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Подобные изменения в основном касаются трамваев (№ 4 и 6) и троллейбусов (№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14). В последующие годы мероприятий в отношении указанных направлений не предусмотрели. Параллельно предполагаются изменения и ввод некоторых автобусных маршрутов.
В документе также указали конкретные цели, которых хотят достичь к 2030 году. Например, предполагается увеличение ряда параметров — от средней скорости движения транспорта (15 км/ч) и до количества рейсов, выполняемых по расписанию (90%).
Протяженность выделенных полос должна вырасти с 39 км до 50,2 км, а ежедневный объем пассажирских перевозок может увеличиться с 491 тысячи до 545 тысяч человек. Укомплектованность автопредприятий водителями хотят повысить с 52% до 85%.
Все планируемые меры будут направлены на обеспечение спроса в транспортных услугах, говорится в проекте постановления.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.