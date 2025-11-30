В Ростове запланировали изменения для 13 маршрутов общественного транспорта

В 2026 году в городе могут отменить 13 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Подобные изменения в основном касаются трамваев (№ 4 и 6) и троллейбусов (№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14). В последующие годы мероприятий в отношении указанных направлений не предусмотрели. Параллельно предполагаются изменения и ввод некоторых автобусных маршрутов.