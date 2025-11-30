В приангарском Свирске создали экопарк «Гнездовье Белого Ворона»

Экопарк «Гнездовье Белого Ворона» создали в Свирске в Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Концепция обустройства парка победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На территории «Гнездовья Белого Ворона» можно найти детскую зону и площадь со сценой, теневыми навесами и качелями, а также различные арт-объекты.
«Теперь пространство стало магнитом для местных жителей и гостей, привнося радость активного досуга, экологического просвещения и культурного развития», — отметили в администрации города Свирска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.