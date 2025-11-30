Ричмонд
+3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В приангарском Свирске создали экопарк «Гнездовье Белого Ворона»

Там обустроили детскую зону и площадь со сценой, теневыми навесами и качелями, а также установили различные арт-объекты.

Экопарк «Гнездовье Белого Ворона» создали в Свирске в Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

Концепция обустройства парка победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На территории «Гнездовья Белого Ворона» можно найти детскую зону и площадь со сценой, теневыми навесами и качелями, а также различные арт-объекты.

«Теперь пространство стало магнитом для местных жителей и гостей, привнося радость активного досуга, экологического просвещения и культурного развития», — отметили в администрации города Свирска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.