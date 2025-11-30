Каталог музея краеведения Саратовской области получил премию Забелина

Премию имени И. Е. Забелина вручили Саратовскому областному музею краеведения за иллюстрированный каталог, посвященный рисункам и полевым записям о Первой мировой войне. Каталог был создан в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Каталог называется «И. И. Константинов. Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне. Коллекция из фондов Саратовского областного музея краеведения». Его автор — Альбина Хрулева, много лет проработавшая в музее. Подготовку каталога к публикации осуществляла рабочая группа сотрудников музея.
«Издание содержит уникальные рисунки и акварели, наброски, эскизы и полевые заметки, сделанные на фронте саратовским художником Иваном Ивановичем Константиновым — участником Первой мировой войны, в 1920—1930-е годы хорошо известным в Саратове широкому кругу почитателей живописи. Кроме того, в него включены картины и предметы мемориальной коллекции: фотографии, документы и личные вещи», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.