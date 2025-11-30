Шесть турпредприятий в Новосибирской области внедрили бережливые технологии

«Проект направлен на три ключевых аспекта: повысить эффективность процессов, обучить сотрудников и заложить основы бережливого производства — культуру непрерывных улучшений. Когда мы говорим о заводах, выработка измеряется в изделиях, продукции, которую производит предприятие. Туристическая же отрасль оценивается по количеству гостей, которые вернулись обратно в санатории, отели, а также уровнем удовлетворенности гостей и качеством услуг», — заявил начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата Министерства экономического развития Новосибирской области Цырен Намжилов.