Шесть турпредприятий в Новосибирской области внедрили бережливые технологии

Инструменты бережливого производства внедрены на шести предприятиях туристической отрасли Новосибирской области. Компании оптимизировали свою работу при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.
«Проект направлен на три ключевых аспекта: повысить эффективность процессов, обучить сотрудников и заложить основы бережливого производства — культуру непрерывных улучшений. Когда мы говорим о заводах, выработка измеряется в изделиях, продукции, которую производит предприятие. Туристическая же отрасль оценивается по количеству гостей, которые вернулись обратно в санатории, отели, а также уровнем удовлетворенности гостей и качеством услуг», — заявил начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата Министерства экономического развития Новосибирской области Цырен Намжилов.
Бережливые технологии, в частности, внедрены в санаториях «Краснозерский», «Парус» и «Сибиряк», гостиницах Cosmos Novosibirsk Hotel и «Ривер Парк», а также в парк-отеле «Хвоя». Выработка на этих предприятиях за первые полгода участия в федпроекте в среднем увеличилась на 28%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.