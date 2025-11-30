В Китае более 60 пациентов успешно пролечили от рака с помощью установки из РФ

Она уточнила, что еще одна установка была поставлена институтом в Национальный медицинский исследовательский центр им. Блохина. «Производятся пусконаладочные работы на нашей третьей установке. Она уже смонтирована в клинике онкоцентра им. Блохина. Сейчас наши ребята ее запускают, и в следующем году мы тоже надеемся начать клинические испытания», — сказала она.