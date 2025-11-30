Директор петербургской школы № 401 победил в проектe «Флагманы образования»

Директор школы № 401 Колпинского района Санкт-Петербурга Константин Левшин победил в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования», который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Программа трека «Государство» включала онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование. В результате сформируют сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей конкурса. Это будут методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Материалы смогут применять в школах, колледжах и вузах по всей стране.
«Участие в конкурсном треке “Государство” проекта “Флагманы образования” Президентской платформы “Россия — страна возможностей” дало мне возможность в удобном формате еще раз проанализировать механизмы работы государства, в том числе в сфере образования. Я стал лучше понимать те возможности, которыми я обладаю как директор школы, как муниципальный депутат», — поделился Константин Левшин.
Итоги работы подвели на площадке Государственного университета управления в Москве. В число лучших вошли свыше 40 педагогов и управленцев из 28 регионов России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.