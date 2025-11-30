Директор петербургской школы № 401 победил в проектe «Флагманы образования»

Программа трека «Государство» включала онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование. В результате сформируют сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей конкурса. Это будут методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Материалы смогут применять в школах, колледжах и вузах по всей стране.