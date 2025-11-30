Ричмонд
«Минскводоканал» сказал, как выявить утечку, если не слышен звук льющейся воды

Минскводоканал сказал, как найти утечку, если не слышен звук льющейся воды.

Источник: Комсомольская правда

Начальник цеха по ремонту приборов учета воды «Минскводоканала» Николай Каминский сказал агентству «Минск-Новости», как выявить утечку воды, если не слышен звук льющейся воды.

Среди возможных проблем специалист «Минскводоканала» назвал переток воды из одного стояка в другой, а также утечку в унитазе.

«Во многих случаях слышать звук льющейся воды вы не будете. И только прибор учета может указать на проблему», — добавил Каминский.

По словам специалиста, при очевидном увеличении расхода воды стоит устроить простую самостоятельную проверку.

«Прежде всего, выходя из дома, сфотографируйте прибор. Вернувшись, сравните показания на снимке и оригинале: все цифры, все стрелочки на них должны совпадать и остаться в неизменном положении. Обращать внимание при этом нужно не на шкалу “кубометры”, а на “литры” — такая есть на каждом приборе, просто может выглядеть по-разному. Если данные изменились, надо вызвать сантехника и определить причину», — говорит Николай Каминский.

Другой способ — заказ платной, но недорогой экспертизе, когда «Минсководоканал» приборы снимает и передает их государственному поверителю.

Также стоит не забывать ежемесячно снимать показания приборов, а не платить примерно — «как в прошлых месяцах». Ведь при визите контролера может быть выявлена недоплата или переплата. В случае, если проблему выявит представитель предприятия, то расчет водопотребления произведут по нормативу за время до одного года. А в месяц на каждого зарегистрированного в квартире приходится в среднем 8 кубометров холодной и 4 «куба» горячей воды.

«Когда же потребитель ежемесячно снимает показания, он быстро замечает, что с прибором что-то не так, и может обратиться в “Минскводоканал”. Если прибор испортился в течение гарантийного периода (два года после предыдущей замены), мы установим новый бесплатно», — говорит Николай Каминский.

