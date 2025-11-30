«Минскводоканал» сказал, как выявить утечку, если не слышен звук льющейся воды

«Прежде всего, выходя из дома, сфотографируйте прибор. Вернувшись, сравните показания на снимке и оригинале: все цифры, все стрелочки на них должны совпадать и остаться в неизменном положении. Обращать внимание при этом нужно не на шкалу “кубометры”, а на “литры” — такая есть на каждом приборе, просто может выглядеть по-разному. Если данные изменились, надо вызвать сантехника и определить причину», — говорит Николай Каминский.