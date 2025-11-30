Ричмонд
В Рамонском районе Воронежской области прошел Форум творческой молодежи

Его участники вместе с профессиональными режиссерами подготовили и показали 4 театральные постановки.

Форум творческой молодежи состоялся 20−23 ноября в Рамонском районе Воронежской области. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном молодежном центре.

Площадкой для форума стала база отдыха «Лесная сказка». Мероприятие объединило 90 представителей студенческой и творческой молодежи из региональных учреждений высшего и профессионального образования. Форум был нацелен на выявление талантливых исполнителей и коллективов, сохранение и приумножение нравственных и духовных достижений. Кроме того, мероприятие было призвано сформировать позитивный имидж современной молодежной культуры, укрепить связи внутри креативного сообщества и создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала подрастающего поколения.

Программа форума отличалась насыщенностью и практической направленностью. Например, на мероприятии организовали встречу в формате диалога с руководителем регионального управления молодежной политики Сергеем Афанасьевым. Участники обсудили актуальные вопросы развития творческой среды и получили ответы на интересующие их вопросы.

Кроме того, молодежь провела интенсивную работу с профессиональными режиссерами. Вместе они готовили четыре театральные постановки, которые были показаны в финале форума.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.