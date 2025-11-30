В Рамонском районе Воронежской области прошел Форум творческой молодежи

Площадкой для форума стала база отдыха «Лесная сказка». Мероприятие объединило 90 представителей студенческой и творческой молодежи из региональных учреждений высшего и профессионального образования. Форум был нацелен на выявление талантливых исполнителей и коллективов, сохранение и приумножение нравственных и духовных достижений. Кроме того, мероприятие было призвано сформировать позитивный имидж современной молодежной культуры, укрепить связи внутри креативного сообщества и создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала подрастающего поколения.